Россия начала масштабное летнее наступление: позиции ВСУ зашатались сразу на трех направлениях. Карта

Российские войска начали масштабное наступление сразу по трем направлениям: на красноармейском (покровском, по украинскому названию города), на запорожском и купянском направлениях. Бойцы ВС России вошли в города Красноармейск и Мирноград в ДНР, приступили к штурму Степногорска и Купянска и продвигаются в районе Северска, в Сумской области и в целом ряде сел. Главком ВСУ Александр Сырский докладывает президенту Украины Владимиру Зеленскому об усиленном продвижении ВС РФ по всем направлениям, украинские позиции зашатались. Подробнее о начавшемся наступлении армии России сразу по всей линии фронта — в материале URA.RU.