Россия начала масштабное летнее наступление: позиции ВСУ зашатались сразу на трех направлениях. Карта

ВС РФ наступают по всей линии фронта.
Российские войска начали масштабное наступление сразу по трем направлениям: на красноармейском (покровском, по украинскому названию города), на запорожском и купянском направлениях. Бойцы ВС России вошли в города Красноармейск и Мирноград в ДНР, приступили к штурму Степногорска и Купянска и продвигаются в районе Северска, в Сумской области и в целом ряде сел. Главком ВСУ Александр Сырский докладывает президенту Украины Владимиру Зеленскому об усиленном продвижении ВС РФ по всем направлениям, украинские позиции зашатались. Подробнее о начавшемся наступлении армии России сразу по всей линии фронта — в материале URA.RU.
Легенда картыФото: URA.RU.
ВС РФ начали масштабное наступление.
ВС РФ продвигаются в ДНР, Запорожской, Сумской и Харьковской областяхФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Российская армия начала масштабное наступление по трем направлениям на Украине, войдя одновременно в города Красноармейск и Мирноград (ДНР), Степногорск (Запорожская область) и Купянск (Харьковская область). Об этом сообщил целый ряд военкоров.
«Началось, судя по всему, давно ожидаемое решительное летнее наступление российских войск на Украине. Российские подразделения одновременно зашли сразу в четыре города по трем направлениям», — говорится в публикации telegram-канала «Канал визионера». Также отмечается, что украинские позиции «явно зашатались» под натиском российских войск.
О масштабном наступлении также написали в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там подчеркнули, что, помимо этого, ВС РФ продолжают натиск в Сумской области, в районе города Северск и на других участках.
Военкор Юрий Котенок отметил, что подразделения группировки войск «Днепр» наступают севернее села Каменское, выйдя на юг Степногорска. Также есть продвижение в селе Плавни. Военкор добавил, что ВС РФ активно штурмуют село Московка.
Официального подтверждения о наступлении от Минобороны РФ нет. Однако ведомство сообщало о наступательных действиях российской армии на Красноармейском направлении.
Прорыв в Краноармейске.
Армия России вошла в КрасноармейскФото: Анна Майорова © URA.RU.
Российские военные подразделения прорвали оборону ВСУ в районе Красноармейска и вышли на его южные окраины. Согласно информации, подразделения ВС РФ подошли к Покровску с юга, двигаясь со стороны поселка Перше Травня.
«Это подтверждают, в том числе украинские источники, которые пишут, что небольшие российские ДРГ успешно дезорганизуют работу объектов ВСУ, в том числе в районе стратегически важной железнодорожной станции», — говорится в публикации Shot.
По имеющимся данным, на южном участке фронта наступление продолжают военные из 15-й мотострелковой бригады. С северной стороны к Покровску продвигается 5-я гвардейская бригада имени Захарченко, установившая контроль над селом Новоэкономическое.
Сырский испугался наступления ВС РФ.
Сырский доложил Зеленскому о наступлении РоссииФото: Официальный сайт президента Украины.
Российские войска усилили наступление на Покровском и Новопавловском направлениях, сосредоточив там основные усилия на линии боевых действий. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Докладывал Верховному Главнокомандующему об оперативной ситуации на фронте. Основное внимание уделяется Покровскому и Новопавловскому направлениям», — написал Сырский в своем telegram-канале. По его словам, российские подразделения ведут усиленное наступление именно на этих участках. Главком ВСУ добавил, что напряженной остается ситуация и на других направлениях — в частности, на Северослобожанском, Добропольском и Лиманском.