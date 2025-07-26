Минобороны: силы ПВО уничтожили за ночь 54 украинских БПЛА на территории РФ

В ночь на субботу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 54 украинских дронов на российской территории, сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили 24 беспилотника ВСУ над Брянской областью, 12 — над Ростовской, шесть — над Крымом, по два — над Орловской и Тульской областями, один — над Белгородской.
Кроме того, четыре дрона сбиты над Азовским морем, три — над Черным.
Ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о гибели двух человек в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в Зимовниковском районе. Личности погибших устанавливаются.
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