Патрушев: любая агрессия против Калининграда встретит ответ, включая ядерный

«Калининградская область — это неотъемлемая часть России, и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у нас сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания», — подчеркнул Николай Патрушев, его слова передает РИА Новости. Он также напомнил, что российские власти давно знают о планах западных стран в отношении региона, и заверил, что у страны есть все необходимое для обеспечения безопасности области.