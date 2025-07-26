В Камбодже из-за атаки армии Таиланда погибли 13 человек

«13 камбоджийских граждан, из которых пять военнослужащих королевских вооруженных сил Камбоджи и восемь гражданских лиц, были убиты в результате атаки тайских вооруженных сил 26 июля рано утром в провинции Поусат», — передает слова секретаря Министерства национальной обороны Камбоджи генерала-лейтенанта Мали Сочхеат Khmer Times. Она также отметила, что 21 солдат камбоджийской армии и по меньшей мере 50 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести в ходе штурма артиллерийским огнем со стороны Таиланда.