Оружие для теракта в «Крокусе» привезли из Дагестана в машине с тайником

Напомним, сейчас проходят предварительные слушанья по делу о теракте в «Крокусе», все фигуранты дела 21 июля были доставлены в военный суд. Так они примут участие в судебном процессе. Отмечается, что суду нужно будет изучить более 400 томов материалов дела. Также отмечается, что некоторые фигуранты дела попросили прекратить преследование, но им было отказано.