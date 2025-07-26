Оружие для теракта в «Крокусе» привезли из Дагестана в машине с тайником

Организаторы террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске получили оружие для совершения преступления от своих сообщников из Дагестана. Те, в свою очередь, доставили его из Северного Кавказа на автомобиле, оснащённом тайником. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы дела.
В документах указано, что 21 марта 2021 года один из участников нападения на «Крокус» прибыл в указанное другим место, которое располагалось на Дмитровском шоссе, в 15 километрах от МКАД. Там он получил от сообщника три автомата Калашникова, пистолет Макарова и не менее 1381 патрона.
Напомним, сейчас проходят предварительные слушанья по делу о теракте в «Крокусе», все фигуранты дела 21 июля были доставлены в военный суд. Так они примут участие в судебном процессе. Отмечается, что суду нужно будет изучить более 400 томов материалов дела. Также отмечается, что некоторые фигуранты дела попросили прекратить преследование, но им было отказано.