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В Волгограде полицейские пресекли несанкционированный автопробег

Пробег должен был состояться 24 июля в Центральном районе города-героя.

Источник: ГУ МВД России по Волгоградской области

По информации регионального ГУ МВД, во время мониторинга публикаций в интернете была обнаружена информация о том, что группа граждан хочет провести мероприятие с участием автомобилей. При этом у машин были тонированные стекла, что считается нарушением технического регламента.

На месте сбора правоохранители обнаружили 15 автомобилей, прибывших для участия в пробеге. Водителей привлекли к административной ответственности за управление транспортными средствами с неисправностями, а также за другие нарушения ПДД. Им выдали предписания на устранение причин правонарушений. В противном случае водителям грозит административный арест.

Кроме этого, сотрудники Госавтоинспекции задержали 17-летнего водителя, который находился за рулем без прав. Несколько автомобилей с техническими неисправностями поместили на спецстоянку.