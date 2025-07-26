ВС РФ уничтожили около 150 боевиков «Айдара»* в Сумской области

Российские военные ликвидировали роту украинских боевиков.
В Сумской области российские военные уничтожили роту нацбатальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом рассказали в силовых структурах РФ.
«Рота батальона “Айдар” уничтожена в Сумской области», — передает сообщение ТАСС. Там добавили, что потери подтвердились в том числе через историю родственников пропавших украинских военных.
ВСУ ранее понесли большие потери. Это произошло при попытке выполнить приказ о восстановлении контроля над Кондратовкой.
* Нацбатальон «Айдар» признан в РФ террористическим и запрещен.