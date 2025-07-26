МВД пообещало вознаграждение в 1 млн за помощь в раскрытии убийства двух детей

Как ранее писал KP.RU, в МВД шли дискуссии по поводу введения вознаграждения за сообщения о мигрантах-нелегалах, но в итоге пришли к выводу, что пока нет необходимости законодательного закрепления подобного рода инициатив. Об этом рассказал генерал-полковник полиции, первый заместитель министр внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой в эфире радио «Комсомольская правда» в разговоре с Валентином Алфимовым и Дмитрием Стешиным.