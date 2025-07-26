МВД пообещало вознаграждение в 1 млн за помощь в раскрытии убийства двух детей

МВД России сообщает о готовности заплатить вознаграждение в размере 1 млн рублей за оказание помощи в раскрытии убийств двух детей. Первое преступление было совершено почти 20 лет назад, второе — в прошлом году. Об этом сообщается в информации на сайте ведомства.
Отмечается, что одно из преступлений произошло в 2006 году. Это убийство 9-летнего мальчика в деревне Быковка Юринского района Марий Эл.
Второе преступление — убийство новорожденного в марте 2024 года. Его тело было найдено на свалке в Петропавловске-Камчатском. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств преступления, поиск матери ребенка и других причастных лиц. Также продолжается сбор биологических образцов, включая буккальный эпителий, для проведения ДНК-экспертизы.
«МВД России гарантирует вознаграждение в размере одного миллиона рублей за значимую помощь в раскрытии этого преступления», — отмечается в сообщении.
Как ранее писал KP.RU, в МВД шли дискуссии по поводу введения вознаграждения за сообщения о мигрантах-нелегалах, но в итоге пришли к выводу, что пока нет необходимости законодательного закрепления подобного рода инициатив. Об этом рассказал генерал-полковник полиции, первый заместитель министр внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой в эфире радио «Комсомольская правда» в разговоре с Валентином Алфимовым и Дмитрием Стешиным.
Также ранее в России обновили перечень наиболее опасных разыскиваемых преступников. Как сообщает МВД, в список вошли 11 человек, за помощь в поимке каждого из которых ведомство готово выплатить вознаграждение в размере одного миллиона рублей.
Кроме того, МВД России объявило о готовности выплатить один миллион рублей за содействие в раскрытии преступлений против трех пожилых женщин. Эти случаи произошли в Воронежской области в 2015 и 2017 годах.