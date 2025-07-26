На многоквартирный дом в Брянске упали обломки БПЛА

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом и нежилое здание в Брянске, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Украинские террористы прошедшей ночью совершили очередную атаку с помощью БПЛА по территории нашего региона. При отражении одной из воздушных атак обломки сбитого беспилотника упали на нежилое здание и многоквартирный жилой дом в Советском районе города Брянска», — написал он в Telegram-канале.
Богомаз подчеркнул, что при обследовании мест падения обломков разрушений не выявлено, пострадавших нет.
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