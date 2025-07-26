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2 человека погибли в Ростовской области после атаки БПЛА

Украинский беспилотник атаковал на автомобиль в Ростовской области, жертвами стали два человека, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Украинский беспилотник атаковал на автомобиль в Ростовской области, жертвами стали два человека, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Трагедия произошла в Зимовниковском районе у автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста. Автомобиль полностью уничтожен огнем в результате удара БПЛА.

Их личности устанавливаются, на месте работают специалисты, написал Слюсарь в Telegram.

В ночь на текущие сутки Ростовскую область атаковали беспилотные летательные аппараты. Атаки БПЛА были успешно отражены на территориях Каменска-Шахтинского, Миллеровского, Красносулинского и Шолоховского районов. В хуторе Чукаринский (Шолоховский район) из-за падения дрона прервано электроснабжение частных домов на улице Терновая. В одном из домов повреждены фасад, кровля и выбиты оконные стекла. По оперативным сведениям, местные жители в результате инцидента не пострадали.

Ранее поступала информация о двоих пострадавших жителях брянского села в результате атак беспилотников.

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