Минобороны: силы ПВО уничтожили за ночь над регионами России 54 украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны России минувшей ночью перехватили и уничтожили 54 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом говорится в утреннем отчете министерства обороны РФ.
Так, 24 дрона было сбито в небе на Брянской областью, а 12 БПЛА уничтожили над Ростовской областью.
Также шесть дронов сбили над Крымом, четыре дрона — над акваторией Азовского моря, три — над акваторией Черного моря.
По два беспилотника силы ПВО сбили над территориями Тульской и Орловской областей. И еще один дрон был ликвидирован над Белгородской областью.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате атаки БПЛА погибли два человека.