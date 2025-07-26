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Минобороны: силы ПВО уничтожили за ночь над регионами России 54 украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны России минувшей ночью перехватили и уничтожили 54 украинских БПЛА самолетного типа.

Дежурные средства противовоздушной обороны России минувшей ночью перехватили и уничтожили 54 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом говорится в утреннем отчете министерства обороны РФ.

Так, 24 дрона было сбито в небе на Брянской областью, а 12 БПЛА уничтожили над Ростовской областью.

Также шесть дронов сбили над Крымом, четыре дрона — над акваторией Азовского моря, три — над акваторией Черного моря.

По два беспилотника силы ПВО сбили над территориями Тульской и Орловской областей. И еще один дрон был ликвидирован над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в результате атаки БПЛА погибли два человека.

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