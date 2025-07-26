В США два самолета едва не столкнулись друг с другом

Бортпроводницы авиалайнера американской авиакомпании получили травмы из-за резкого маневра уклонения — экипаж предотвращал столкновение с другим воздушным судном. Об этом информирует Newsweek.
Минимум две стюардессы рейса в Лас-Вегас пострадали во время экстренного снижения. Один пассажир сообщил, что многих людей на борту выбросило из кресел. Они ударились головой о потолок салона.
Самолету Southwest Airlines пришлось совершить резкое пике с последующим набором высоты для избежания аварии. По данным ABC, воздушное судно снизилось до опасной отметки в 152 метра. Сигнал тревоги в кабине пилотов срабатывал дважды.
Напомним, в четверг утром воздушное судно Ан-24 с более чем 40 людьми на борту перестало подавать сигналы. Прокуратура информировала, что лайнер пропал при выполнении захода на второй круг в ходе посадки. Позднее было обнаружено место предположительного падения пассажирского самолета Ан-24 с десятками людей на борту. Специалисты изучают две ключевые версии катастрофы — техническая неполадка воздушного судна и ошибка экипажа. Сообщалось, что потерпевший крушение в Приамурье Ан-24 пережил до этого четыре происшествия.