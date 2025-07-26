В Волгограде снесли незаконную парковку

В ходе проверки жалобы горожан на несоблюдение земельного законодательства сотрудники прокуратуры установили, что на земельном участке, принадлежащем муниципалитету и расположенном вблизи МКД по ул. Хользунова в Волгограде, была организована коммерческая автомобильная парковка без оформления необходимых документов.