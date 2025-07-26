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В Волгограде снесли незаконную парковку

Решение о прекращении незаконного использования земельного участка было принято прокуратурой Краснооктябрьского района.

Источник: ИД «Волгоградская правда»

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры Волгоградской области, в ведомство с заявлением обратились жители Краснооктябрьского района Волгограда.

В ходе проверки жалобы горожан на несоблюдение земельного законодательства сотрудники прокуратуры установили, что на земельном участке, принадлежащем муниципалитету и расположенном вблизи МКД по ул. Хользунова в Волгограде, была организована коммерческая автомобильная парковка без оформления необходимых документов.

При этом выяснилось, что районная администрация для пресечения нарушения никаких мер не предприняла, вследствие чего прокуратура внесла представление главе района.

По итогам проверки все незаконно установленные нестационарные объекты были демонтированы, а самовольно занятый земельный участок освобожден.