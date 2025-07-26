В популярном месте отдыха обнаружены два смертельно опасных заболевания

Туристы, отправляющиеся этим летом в популярное европейское место отдыха, получили предупреждение о состоянии здоровья в связи с обнаружением двух потенциально смертельных заболеваний. В Италии органы здравоохранения сообщили о первых случаях местного заражения лихорадкой денге и чикунгуньей — вирусами, переносимыми комарами, которые обычно встречаются в тропических регионах, таких как Южная Америка и Индия.
Ранее эти две болезни считались в основном завозными и были обнаружены у людей, которые заразились ими за границей, отмечает Daily Mail. Однако, по данным организации Travel Health Pro, эти два новых случая указывают на то, что вирусы были обнаружены внутри европейской страны.
По данным Европейского центра по профилактике заболеваний и контролю за ними, число случаев заболевания лихорадкой денге во всем мире значительно возросло, достигнув рекордного уровня в 2024 году, когда было зарегистрировано более 14 миллионов случаев.
В июне этого года австралийские отдыхающие получили предупреждение после того, как Острова Кука, страна в южной части Тихого океана, объявили о последней вспышке заболевания после того, как было зарегистрировано 19 случаев, в том числе два активных. Число случаев заболевания также увеличилось в Самоа, Тонге, Французской Полинезии, Фиджи и Кирибати, пишет Daily Mail.
В июле Италия сообщила о первом за год случае заражения денге на местном уровне, особенно в регионе Эмилия-Романья, в то время как в нескольких регионах было зарегистрировано 82 случая завоза вируса. Представители министерства здравоохранения Италии также сообщили о первом за этот год случае заражения чикунгуньей на местном уровне, который вновь был обнаружен в регионе Эмилия-Романья. В ряде регионов было зарегистрировано еще 50 случаев завоза вируса.
Ранее в этом месяце отдыхающие, отправляющиеся во Францию, были предупреждены о риске заражения чикунгуньей после того, как было зарегистрировано восемь местных случаев заболевания.
Вспышка чикунгуньи в этом году произошла гораздо раньше, чем обычно, и это может свидетельствовать о том, что комары, переносчики чикунгуньи, все чаще появляются во Франции из-за изменения климата, говорится в предупреждении.
Хотя чикунгунья и не смертельна, она может вызывать целый ряд последствий, которые в первую очередь проявляются внезапным повышением температуры и сильными болями в суставах, в то время как другие распространенные симптомы включают мышечные боли, головную боль, тошноту, усталость и сыпь, отмечает Daily Mail. В то время как острая фаза заболевания обычно проходит в течение недели или двух, у некоторых людей боль в суставах может сохраняться неделями, месяцами или даже годами.
Между тем, лихорадка денге может вызывать целый ряд последствий, включая легкие гриппоподобные симптомы, такие как головная боль, повышение температуры и боли в суставах, констатирует Daily Mail. Однако в некоторых случаях инфекция может прогрессировать до тяжелой формы лихорадки денге, что может привести к потенциально опасным для жизни осложнениям, таким как внутреннее кровотечение и повреждение органов, а также к смерти.
Отдыхающим настоятельно рекомендуется немедленно обратиться к местному медицинскому работнику, если они подозревают, что во время путешествия их укусил комар.