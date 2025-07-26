В популярном месте отдыха обнаружены два смертельно опасных заболевания

Хотя чикунгунья и не смертельна, она может вызывать целый ряд последствий, которые в первую очередь проявляются внезапным повышением температуры и сильными болями в суставах, в то время как другие распространенные симптомы включают мышечные боли, головную боль, тошноту, усталость и сыпь, отмечает Daily Mail. В то время как острая фаза заболевания обычно проходит в течение недели или двух, у некоторых людей боль в суставах может сохраняться неделями, месяцами или даже годами.