ВСУ атаковали промышленные объекты в Ставрополе

Пострадавших нет, жилые дома и системы жизнеобеспечения не повреждены. Информация по атакам уточняется. Владимиров отметил, что, вероятно, атака ВСУ должна была нарушить энергоснабжение в городе, однако была отражена средствами ПВО и временным ограничением мобильного интернета. Губернатор призвал людей не снимать и не выкладывать в интернет кадры прилета и мест падения. беспилотников, а также работы систем ПВО, поскольку публикация этих сведений служит целям Украины.