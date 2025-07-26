ВСУ атаковали промышленные объекты в Ставрополе

Средства ПВО отразили атаку на Ставропольский край.
Украинские беспилотники ударили по промышленным объектам в Ставрополе (Ставропольский край). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«Сегодня под утро на Ставрополье отражали атаку беспилотников, которые запустили украинские нацисты. Есть прилеты на территории промышленных объектов в Ставрополе», — написал Владимир Владимиров в своем telegram-канале. Он отметил, что на одном из объектов началось возгорание, однако оно было ликвидировано. В настоящее время экстренные службы устраняют последствия.
Пострадавших нет, жилые дома и системы жизнеобеспечения не повреждены. Информация по атакам уточняется. Владимиров отметил, что, вероятно, атака ВСУ должна была нарушить энергоснабжение в городе, однако была отражена средствами ПВО и временным ограничением мобильного интернета. Губернатор призвал людей не снимать и не выкладывать в интернет кадры прилета и мест падения. беспилотников, а также работы систем ПВО, поскольку публикация этих сведений служит целям Украины.