Еще один российский аэропорт приостановил работу

В Калуге временно не работает аэропорт.
В калужском аэропорту Грабцево введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Мера касается всех рейсов, следующих в Калугу и из нее.
«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написали в telegram-канале Росавиации. Введение ограничений стало необходимым условием для поддержания безопасности.
Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили о временной остановке операций по приему и отправке самолетов в аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный). Меры безопасности все еще действуют в Северном. В Беслане ограничения были сняты.