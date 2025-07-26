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Попытка дронов ВСУ обесточить Ставрополь провалилась усилиями российской ПВО

Расчёты противовоздушной обороны в Ставропольском крае отразили атаку беспилотников ВСУ. Жилые здания и инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность населения, остались неповреждёнными, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Источник: Life.ru

«Судя по всему, была попытка с помощью БПЛА нарушить энергоснабжение Ставрополя, она отражена. Подача коммунальных ресурсов в штатном режиме. Для того чтобы защититься от атаки, временно был ограничен мобильный интернет», — написал он.

В результате атаки возник небольшой пожар, который уже ликвидирован силами экстренных служб. Специалисты продолжают работу по устранению последствий происшествия.

Ранее в Минобороны РФ отчитались о перехвате 54 украинских беспилотников на территории России за ночь. Наибольшее число дронов было сбито над Брянской и Ростовской областями. По 24 и 12 аппаратов.

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