Купальщик погиб при наезде гидроцикла во Владивостоке

В Приморье сейчас разыскивают и других предполагаемых виновников трагедии на воде. В начале июня в Находке пропал рыболов-любитель, отправившийся на промысел на моторной лодке в залив Восток. Когда он последний раз выходил на связь с супругой, то доложил, что уже направляется домой, но так и не вернулся. 3 июня в акватории залива Восток в Приморском крае обнаружено тело рыболова, а также его лодка со следами повреждения, предположительно полученными при столкновении с другим судном. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о начале доследственной проверки по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть человека).