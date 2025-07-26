Купальщик погиб при наезде гидроцикла во Владивостоке

О трагедии пишут со слов сестры погибшего мужчины. Утверждается, что трагедия произошла 25 июля вечером. В купальщика врезался водный мотоцикл, на котором находилось два человека — парень и девушка. Удар аквабайка пришёлся по голове человека. Водитель гидроцикла не стал оказывать первую помощь пострадавшему, скрывшись с места происшествия.
Мужчину, попавшего под гидроцикл, доставили в больницу с тяжёлой черепно-мозговой травмой, ушибом и другими множественными повреждениями головного мозга. Утром 26 июля он скончался.
«Обращаемся к очевидцам! Если вы были в бухте Рында в тот день и у вас есть фото или видео, где запечатлён этот аквабайк или его водители — пожалуйста, откликнитесь! Любая информация может помочь в поиске виновных. Мы в глубокой скорби и просим помощи в установлении справедливости», — пишет в социальных сетях сестра погибшего.
Связаться с ней можно по телефону
Отметим, что управлять гидроциклом может только человек, имеющий право управления маломерным судном, а гидроцикл должен быть зарегистрирован в ГИМС. Если аквабайк взят в аренду, то всю ответственность несёт не арендодатель, а водитель.
В Приморье сейчас разыскивают и других предполагаемых виновников трагедии на воде. В начале июня в Находке пропал рыболов-любитель, отправившийся на промысел на моторной лодке в залив Восток. Когда он последний раз выходил на связь с супругой, то доложил, что уже направляется домой, но так и не вернулся. 3 июня в акватории залива Восток в Приморском крае обнаружено тело рыболова, а также его лодка со следами повреждения, предположительно полученными при столкновении с другим судном. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о начале доследственной проверки по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть человека).