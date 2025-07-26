На многоквартирный дом в Брянске упали обломки БПЛА — губернатор

Фрагменты беспилотника упали на жилой дом и неэксплуатируемое строение в Брянске, разрушений и пострадавших не зафиксировано, сообщил губернатор Александр Богомаз.
По его словам, укронацисты в ночь на субботу осуществили очередную атаку с применением БПЛА по территории региона. В ходе отражения воздушной угрозы обломки сбитого беспилотного аппарата упали на нежилое здание и многоквартирный дом в Советском районе Брянска, написал Богомаз в Telegram.
Губернатор отметил, что на месте падения разрушений не выявлено, жертв нет.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал на автомобиль в Ростовской области, жертвами стали два человека. Трагедия произошла в Зимовниковском районе у автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста. Автомобиль полностью уничтожен огнем в результате удара БПЛА.
Ранее поступала информация о двоих пострадавших жителях брянского села в результате атак беспилотников.
Дежурные средства противовоздушной обороны России минувшей ночью перехватили и уничтожили 54 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом говорится в утреннем отчете министерства обороны РФ. Так, 24 дрона было сбито в небе на Брянской областью, а 12 БПЛА уничтожили над Ростовской областью. Также шесть дронов сбили над Крымом, четыре дрона — над акваторией Азовского моря, три — над акваторией Черного моря. По два беспилотника силы ПВО сбили над территориями Тульской и Орловской областей. Еще один дрон был ликвидирован над Белгородской областью.