Венгрия рассчитывает на решение по Украине за 50 дней, как говорил Трамп

Сийярто рассчитывает на решение по Украине за 50 дней.
Власти Венгрии рассчитывают, что урегулирование конфликта на Украине произойдет в течение ближайших 50 дней, как ранее предположил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Мы надеемся, что переговоры завершатся успешно. Мы надеемся, что решение будет найдено в течение этих 50 или 45 дней», — заявил Сийярто, комментируя возможность скорого достижения договоренностей между Москвой и Киевом. Слова передает РИА Новости.
Ранее американский журналист и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что предоставленный главой США Дональдом Трампом России 50-дневный срок для заключения мирного соглашения с Украиной необходим Москве для укрепления собственных позиций. По словам Риттера, инициатива Трампа не связана с попытками изменить поведение РФ.