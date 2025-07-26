Венгрия рассчитывает на решение по Украине за 50 дней, как говорил Трамп

«Мы надеемся, что переговоры завершатся успешно. Мы надеемся, что решение будет найдено в течение этих 50 или 45 дней», — заявил Сийярто, комментируя возможность скорого достижения договоренностей между Москвой и Киевом. Слова передает РИА Новости.