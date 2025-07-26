Трое детей и взрослый погибли при пожаре в СНТ под Екатеринбургом

Минувшей ночью в садовом товариществе «Рассвет 1» в посёлке Горный Щит, расположенном под Екатеринбургом, произошёл пожар, унёсший жизни четырёх человек. В числе погибших трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области. В результате трагедии пострадали восемь человек, среди которых двое взрослых и шесть детей.