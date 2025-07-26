Трое детей и взрослый погибли при пожаре в СНТ под Екатеринбургом

«В результате пожара, произошедшего в 02:58 (в поселке Горный Щит, садовом некоммерческом товариществе “Рассвет 1”), пострадали 8 человек (2 взрослых и 6 детей). 4 человека погибли на месте происшествия (1 взрослый и 3 детей в возрасте 3, 6 и 17 лет)», — говорится в официальном сообщении.
По данным Минздрава, один шестилетний ребёнок находится в тяжёлом состоянии с термическими ожогами 60% тела и госпитализирован. Двоим детям назначено амбулаторное лечение. Кроме того, женщина была госпитализирована с переломами рёбер и подозрением на перелом позвоночника.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России обнаружили тело погибшей женщины на месте пожара в торговом центре Новошахтинска Ростовской области. Пожар вспыхнул в одном из помещений торгового центра и был оперативно ликвидирован. В момент происшествия внутри могла находиться ещё одна сотрудница, её местонахождение остаётся неизвестным.