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Обломки БПЛА упали на жилой дом в Брянске

Обломки сбитого БПЛА упали на жилой дом в Брянске. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

В Брянской области отразили атаку дронов ВСУ.

Обломки сбитого БПЛА упали на жилой дом в Брянске. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

«Обломки сбитого беспилотника упали на многоквартирный жилой дом в Советском районе», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что разрушений и пострадавших нет. Также осколки дрона рухнули нежилое здание.

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