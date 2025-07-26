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В Крыму у села Краснокаменка локализовали пожар

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Природный пожар у села Краснокаменка в Крыму локализован на площади пять гектаров, сообщила пресс-служба МЧС России.

Источник: МЧС России/Telegram

Ранее в МЧС республики Крым сообщили, что в пятницу в Судакском лесничестве загорелась лесная подстилка и сухостой, огнем охвачены три гектара. В тушении пожара принимают участие сотрудники МЧС России, МЧС республики Крым, ГКУ РК «Пожарная охрана республики Крым», ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», лесоохотничьего хозяйства. Всего более 180 специалистов и 47 единиц техники. На месте также работают два вертолета Ми-8 МЧС России.

«Природный пожар на территории Судакского лесничества локализован на площади пять гектаров», — говорится в сообщении.