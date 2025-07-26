Мельниченко: ВСУ пытались атаковать промпредприятие в Пензенской области

Этой ночью российская противовоздушная оборона перехватила более пятидесяти беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, атаковавших ряд регионов страны. В частности, в Ростовской области ПВО успешно нейтрализовали удары дронов, нацеленные на пять районов. Тем не менее в хуторе Чукаринский Шолоховского района падение одного из БПЛА привело к временному отключению электроэнергии в частных домах, а также повлекло за собой повреждения фасада, кровли и выбитые стекла в одном из жилых зданий, нанеся ущерб и хозяйственным постройкам.