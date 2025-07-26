При пожаре под Екатеринбургом погибли четыре человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Тела четырех человек, в том числе троих детей, обнаружили при тушении пожара в Горном Щите, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Сведения о возгорании в одном из домов в садоводческом некоммерческом товариществе «Рассвет-1» на улице Самородная в селе Горный Щит поступило в оперативные службы ночью в субботу, уточняет прокуратура.
«При тушении огня сотрудниками МЧС обнаружены тела четырех человек: женщины и троих детей: юноши 17 лет и двоих детей в возрасте 3 месяцев и 6 лет. Кроме того, еще один 6-летний ребенок госпитализирован с ожогами 60% поверхности тела», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также госпитализирована с различными травмами женщина, а еще двое детей были осмотрены медиками, им назначено амбулаторное лечение.
«Предварительно, дочь хозяина дома приехала в СНТ с детьми в возрасте 6 лет и 3 месяцев, пригласив еще с собой подругу с детьми — 6 лет, 16 лет. С ними еще приехал друг 16-летней девочки — 17-летний юноша», — рассказали в надзорном ведомстве.
Среди причин пожара рассматриваются различные версии, в том числе неисправность электропроводки в помещении на первом этаже, точную причину возгорания установят специалисты при пожарно-технической экспертизе, добавили в пресс-службе. Прокуратура начала проверку.