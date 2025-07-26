При пожаре под Екатеринбургом погибли четыре человека

«Предварительно, дочь хозяина дома приехала в СНТ с детьми в возрасте 6 лет и 3 месяцев, пригласив еще с собой подругу с детьми — 6 лет, 16 лет. С ними еще приехал друг 16-летней девочки — 17-летний юноша», — рассказали в надзорном ведомстве.