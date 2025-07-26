ВСУ пытались атаковать промпредприятие в Пензенской области — губернатор

Дежурные средства противовоздушной обороны России минувшей ночью перехватили и уничтожили 54 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом говорится в утреннем отчете министерства обороны РФ. Так, 24 дрона было сбито в небе на Брянской областью, а 12 БПЛА уничтожили над Ростовской областью. Также шесть дронов сбили над Крымом, четыре дрона — над акваторией Азовского моря, три — над акваторией Черного моря. По два беспилотника силы ПВО сбили над территориями Тульской и Орловской областей. Еще один дрон был ликвидирован над Белгородской областью.