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ВСУ пытались атаковать промпредприятие в Пензенской области — губернатор

Украинские вооруженные формирования утром предприняли попытку атаковать промышленный объект в Пензенской области с помощью дрона, жертв и разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Украинские вооруженные формирования утром предприняли попытку атаковать промышленный объект в Пензенской области с помощью дрона, жертв и разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

На месте работают оперативные службы, написал он в Telegram глава региона.

Он также сообщил, что в целях обеспечения безопасности на территории области введены временные меры ограничения мобильного интернета. Мельниченко призвал отнестись к ситуации с пониманием, сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что фрагменты беспилотника упали на жилой дом и неэксплуатируемое строение в Брянске, разрушений и пострадавших не зафиксировано. Помимо этого, украинский беспилотник атаковал на автомобиль в Ростовской области, жертвами стали два человека. Трагедия произошла в Зимовниковском районе у автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста. Автомобиль полностью уничтожен огнем в результате удара БПЛА. Также поступала информация о двоих пострадавших жителях брянского села в результате атак беспилотников.

Дежурные средства противовоздушной обороны России минувшей ночью перехватили и уничтожили 54 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом говорится в утреннем отчете министерства обороны РФ. Так, 24 дрона было сбито в небе на Брянской областью, а 12 БПЛА уничтожили над Ростовской областью. Также шесть дронов сбили над Крымом, четыре дрона — над акваторией Азовского моря, три — над акваторией Черного моря. По два беспилотника силы ПВО сбили над территориями Тульской и Орловской областей. Еще один дрон был ликвидирован над Белгородской областью.

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