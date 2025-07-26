Задержки рейсов в России 26 июля: что известно к этому часу

В ряде российских аэропортов наблюдаются задержки рейсов. Пассажиров просят следить за актуальной информацией о времени вылета и прилета на информационных табло аэропортов и на официальных сайтах авиакомпаний. Что известно о задержках на данный момент — в материале URA.RU.