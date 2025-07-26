Житель Тольятти перевёл 30 тысяч за ВАЗ и стал жертвой автоаферистов

Продавец сообщил, что машину покажет его «товарищ», а оплату нужно перевести на карту заранее. Покупатель согласился, осмотрел автомобиль, и деньги перевёл. Однако вскоре выяснилось, что человек, которого он считал посредником, оказался настоящим владельцем машины и тоже стал жертвой мошенника.