Житель Тольятти перевёл 30 тысяч за ВАЗ и стал жертвой автоаферистов

25-летний житель Тольятти потерял 30 тысяч рублей при попытке купить автомобиль через интернет. Подробности сообщает региональный главк.
Молодой человек нашёл в соцсети объявление о продаже ВАЗ-2107 за 45 тысяч рублей. После переписки продавец снизил цену до 30 тысяч и предложил встретиться возле торгового центра в Самаре.
Продавец сообщил, что машину покажет его «товарищ», а оплату нужно перевести на карту заранее. Покупатель согласился, осмотрел автомобиль, и деньги перевёл. Однако вскоре выяснилось, что человек, которого он считал посредником, оказался настоящим владельцем машины и тоже стал жертвой мошенника.
Настоящий продавец выставил авто за 120 тысяч рублей и ни о каком посреднике не знал. В итоге оба участника сделки оказались обмануты.
Полиция возбудила уголовное дело.
Ранее инженер в Новокуйбышевске потерял 800 тысяч из-за мошенников.
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