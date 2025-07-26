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Житель Тольятти перевёл 30 тысяч за ВАЗ и стал жертвой автоаферистов

25-летний житель Тольятти потерял 30 тысяч рублей при попытке купить автомобиль через интернет.

25-летний житель Тольятти потерял 30 тысяч рублей при попытке купить автомобиль через интернет. Подробности сообщает региональный главк.

Молодой человек нашёл в соцсети объявление о продаже ВАЗ-2107 за 45 тысяч рублей. После переписки продавец снизил цену до 30 тысяч и предложил встретиться возле торгового центра в Самаре.

Продавец сообщил, что машину покажет его «товарищ», а оплату нужно перевести на карту заранее. Покупатель согласился, осмотрел автомобиль, и деньги перевёл. Однако вскоре выяснилось, что человек, которого он считал посредником, оказался настоящим владельцем машины и тоже стал жертвой мошенника.

Настоящий продавец выставил авто за 120 тысяч рублей и ни о каком посреднике не знал. В итоге оба участника сделки оказались обмануты.

Полиция возбудила уголовное дело.

Ранее инженер в Новокуйбышевске потерял 800 тысяч из-за мошенников.

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