Владимиров: дроны ВСУ атаковали промышленные объекты в Ставрополе

Промышленные объекты на территории Ставрополя были атакованы украинскими дронами, сообщил в своем Telegram-канале глава Ставропольского края Владимир Владимиров.
«Сегодня под утро на Ставрополье отражали атаку беспилотников, которые запустили украинские нацисты. Есть прилеты на территории промышленных объектов в Ставрополе», — написал он.
Губернатор сообщил о возникновении небольшого пожара в результате атаки БПЛА, который на данный момент уже потушен.
По мнению Владимирова, противник пытался использовать дроны для нарушения электроснабжения Ставрополя.
Согласно предварительным данным главы региона, в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Повреждения жилых домов и систем обеспечения не зафиксировано.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 54 украинских беспилотников на территории РФ в ночь на субботу.