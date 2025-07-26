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Владимиров: дроны ВСУ атаковали промышленные объекты в Ставрополе

Глава региона сообщил о попытке противника нарушить энергоснабжение города.

Источник: АиФ

Промышленные объекты на территории Ставрополя были атакованы украинскими дронами, сообщил в своем Telegram-канале глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Сегодня под утро на Ставрополье отражали атаку беспилотников, которые запустили украинские нацисты. Есть прилеты на территории промышленных объектов в Ставрополе», — написал он.

Губернатор сообщил о возникновении небольшого пожара в результате атаки БПЛА, который на данный момент уже потушен.

По мнению Владимирова, противник пытался использовать дроны для нарушения электроснабжения Ставрополя.

Согласно предварительным данным главы региона, в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Повреждения жилых домов и систем обеспечения не зафиксировано.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 54 украинских беспилотников на территории РФ в ночь на субботу.

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