Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский боец ММА сломал челюсть сотруднику авиакомпании в аэропорту Пулково

Боец смешанных единоборств Максим Камальдинов устроил дебош в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, в результате чего сотрудник авиакомпании «Победа» получил перелом челюсти.

Боец смешанных единоборств Максим Камальдинов устроил дебош в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, в результате чего сотрудник авиакомпании «Победа» получил перелом челюсти.

По данным Telegram-канала Mash на спорте, спортсмен, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и кричал в зале ожидания перед вылетом в Калининград.

Когда представитель авиакомпании попытался его успокоить, Камальдинов нанес ему удар в лицо. Пострадавший был госпитализирован, а боец задержан полицией.

На счету 29-летнего Камальдинова 2 победы и 5 поражений в профессиональных боях ММА.

Ранее сообщалось, что в Дагестане ребенок пропал после ДТП с падением машины в реку.