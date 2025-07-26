Катер и судно столкнулись в центре Санкт-Петербурга

Вечером 25 июля, примерно в 8 часов вечера, на канале Грибоедова рядом с Вознесенским мостом столкнулись судно «Каракатица-1», принадлежащее судоходной компании Astra Marine, и катер «Кассиопея». В результате инцидента на первом корабле образовалась деформация корпуса длиной одного метра, а у второго повреждено лакокрасочное покрытие.