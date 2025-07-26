Катер и судно столкнулись в центре Санкт-Петербурга

Вечером 25 июля, примерно в 8 часов вечера, на канале Грибоедова рядом с Вознесенским мостом столкнулись судно «Каракатица-1», принадлежащее судоходной компании Astra Marine, и катер «Кассиопея». В результате инцидента на первом корабле образовалась деформация корпуса длиной одного метра, а у второго повреждено лакокрасочное покрытие.
Во время происшествия на борту теплохода находилось двое пассажиров. Пострадавших среди людей нет, аварийного разлива топлива также зафиксировано не было. Людей оперативно высадили на сушу.
Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку соблюдения требований закона относительно безопасной эксплуатации водных транспортных средств и защиты прав пассажиров.