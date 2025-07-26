Подросток на мотоцикле пострадал в ДТП в Красноярском крайе

Днем 25 июля на улице Школьной в городе Иланском столкнулись легковушка Nissan Liberty и мотоцикл BSE Z5. Им управлял 15-летний подросток. По предварительным данным УМВД, 47-летний водитель автомобиля при повороте налево не уступил дорогу юному байкеру.
Юноша с травмами попал в больницу. В пресс-службе Госавтоинспекции вы очередной раз напомнили местным жителям о необходимости соблюдать ПДД, особенно при проезде перекрестков. За вопросами безопасности детей на дорогах отвечают родители.
Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» рассказал, какая погода ожидается в регионе в первый день выходных.