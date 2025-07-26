Трое детей и женщина погибли в пожаре под Екатеринбургом

Трое детей и женщина погибли в результате пожара под Екатеринбургом. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщили в региональном Минздраве.
Сообщается, что в результате инцидента также пострадали восемь человек.
В больницу в тяжелом состоянии доставили шестилетнего ребенка с термическими ожогами, охватывающими около 60 процента поверхности тела. Одна из пострадавших женщин была госпитализирована с множественными переломами ребер и подозрением на перелом позвоночника. Двое несовершеннолетних в возрасте 10 и 16 лет от госпитализации отказались, передает Telegram-канал ведомства.
25 июля в одном из жилых домов Саратова прогремел взрыв. В результате часть здания обрушилась. По предварительным данным, взрыв произошел из-за газа. От рухнувших обломков пострадали несколько пешеходов. Также известно, что в доме произошло обрушение с десятого по первый этаж. Что еще известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».