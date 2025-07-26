Трое детей и женщина погибли в пожаре под Екатеринбургом

25 июля в одном из жилых домов Саратова прогремел взрыв. В результате часть здания обрушилась. По предварительным данным, взрыв произошел из-за газа. От рухнувших обломков пострадали несколько пешеходов. Также известно, что в доме произошло обрушение с десятого по первый этаж. Что еще известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».