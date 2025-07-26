Аркадий Кербель вновь возглавил сеть аптек «Омское лекарство»

Игорь Богдашин был задержан правоохранительными органами, заключен под стражу на два месяца и обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, с ноября 2024 года по март 2025 года он заключал договоры с подконтрольными юридическими лицами на поставку лекарственных препаратов по завышенной стоимости. Лекарства отпускались населению в рамках госконтрактов, заключенных с региональным министерством здравоохранения. Таким образом, из бюджета Омской области было похищено более 4 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.