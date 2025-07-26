Аркадий Кербель вновь возглавил сеть аптек «Омское лекарство»

Сеть омских аптек «Омское лекарство», сменила руководителя. Аркадий Кербель занял пост генерального директора компании, сообщило издание «РБК Омск». Назначение состоялось 23 июля и стало уже третьим случаем за последний год, когда Кербель возвращается на этот пост после увольнений предыдущего руководителя Игоря Богдашина.
Игорь Богдашин был задержан правоохранительными органами, заключен под стражу на два месяца и обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, с ноября 2024 года по март 2025 года он заключал договоры с подконтрольными юридическими лицами на поставку лекарственных препаратов по завышенной стоимости. Лекарства отпускались населению в рамках госконтрактов, заключенных с региональным министерством здравоохранения. Таким образом, из бюджета Омской области было похищено более 4 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.
Возглавивший компанию Аркадий Кербель ранее неоднократно занимал пост руководителя сети, временно замещая уволенных предшественников. Теперь на его плечах лежит задача стабилизировать работу предприятия на фоне скандала и восстановить доверие как со стороны клиентов, так и региональных властей.
Ранее мы писали, что директор «Омского лекарства» Игорь Богдашин оспорил свое увольнение.