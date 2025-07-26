DM: Максвелл готова рассказать о связях Трампа с 14-летней жертвой Эпштейна

Американский финансист Джеффри Эпштейн был задержан в Нью-Йорке 6 июля 2019 года по подозрению в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Согласно заявлениям прокуратуры, с 2002 по 2005 год Эпштейн приглашал несовершеннолетних девушек, некоторым из которых на момент совершения преступлений было всего 14 лет, в свой особняк на Манхэттене. Уголовное дело против Эпштейна вызвало широкий общественный резонанс, однако 10 августа 2019 года он был обнаружен мертвым в тюремной камере, официальной причиной смерти было названо самоубийство. Несмотря на его кончину, расследование продолжается, а связи Эпштейна с известными фигурами остаются предметом активного обсуждения в обществе.