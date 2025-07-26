DM: Максвелл готова рассказать о связях Трампа с 14-летней жертвой Эпштейна

Максвелл может раскрыть правду о встрече Трампа с 14-летней жертвой Эпштейна.
Осужденная за торговлю несовершеннолетними Гислейн Максвелл может раскрыть детали встречи президента США Дональда Трампа с 14-летней жертвой скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает одно из зарубежных издания.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто известно о финансисте-педофиле Эпштейне, в связях с которым Трампа обвинил Маск. Видео.
По данным Daily Mail, высокопоставленные чиновники министерства юстиции США 25 июля ознакомились со стенограммами показаний Максвелл, которые она давала в суде в 2021 году. В этих материалах содержится информация о том, что Трамп однажды контактировал с несовершеннолетней американкой, фигурирующей в деле под псевдонимом «Джейн».
Девушка утверждала, что Эпштейн неоднократно подвергал ее насилию, а также привозил в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго в середине 1990-х годов. Там она и познакомилась с будущим президентом. По информации издания, в те годы Трамп и Эпштейн поддерживали близкие отношения. Республиканец не раз летал на частном самолете финансиста, а также посещал его мероприятия.
Ранее The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала материал, в котором сообщалось, что журналисты издания ознакомились с альбомом, созданным к 50-летнему юбилею финансиста Джеффри Эпштейна. В публикации утверждалось, что глава США Дональд Трамп якобы отправил Эпштейну письмо, в качестве подарка приложив рисунок обнаженной женщины, выполненный вручную. В свою очередь, американский предприниматель Илон Маск выразил сомнения относительно подлинности этого письма. Сам Трамп объявил о планах инициировать судебное разбирательство в отношении WSJ, его материнской корпорации NewsCorp, а также медиамагната Руперта Мердока.
Американский финансист Джеффри Эпштейн был задержан в Нью-Йорке 6 июля 2019 года по подозрению в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Согласно заявлениям прокуратуры, с 2002 по 2005 год Эпштейн приглашал несовершеннолетних девушек, некоторым из которых на момент совершения преступлений было всего 14 лет, в свой особняк на Манхэттене. Уголовное дело против Эпштейна вызвало широкий общественный резонанс, однако 10 августа 2019 года он был обнаружен мертвым в тюремной камере, официальной причиной смерти было названо самоубийство. Несмотря на его кончину, расследование продолжается, а связи Эпштейна с известными фигурами остаются предметом активного обсуждения в обществе.