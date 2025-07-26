Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ нанесли удар по украинским дезертирам

В районе Новоселки Днепропетровской области российские силы авиационным ударом ликвидировали один из взводов ВСУ, покинувший позиции под поселком Январское. Об этом сообщили в силовых структурах России.

В Днепропетровской области ударом ФАБ уничтожили сбежавший взвод ВСУ.

В районе Новоселки Днепропетровской области российские силы авиационным ударом ликвидировали один из взводов ВСУ, покинувший позиции под поселком Январское. Об этом сообщили в силовых структурах России.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия начала масштабное летнее наступление: позиции ВСУ зашатались сразу на трех направлениях. Карта.

«В районе Новоселовки ФАБом догнали взвод 31-й бригады ВСУ, который дезертировал из Январского», — уточнили в структурах. Слова передает ТАСС.

Ранее в населенном пункте Великомихайловка Днепропетровской области было ликвидировано подразделение ВСУ, прошедшее обучение на территории Великобритании. Атака была осуществлена с применением авиационных бомб ФАБ. Среди погибших находились военнослужащие, обладающие значительным боевым опытом.