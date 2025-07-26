В Днепропетровской области ударом ФАБ уничтожили сбежавший взвод ВСУ.
В районе Новоселки Днепропетровской области российские силы авиационным ударом ликвидировали один из взводов ВСУ, покинувший позиции под поселком Январское. Об этом сообщили в силовых структурах России.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия начала масштабное летнее наступление: позиции ВСУ зашатались сразу на трех направлениях. Карта.
«В районе Новоселовки ФАБом догнали взвод 31-й бригады ВСУ, который дезертировал из Январского», — уточнили в структурах. Слова передает ТАСС.
Ранее в населенном пункте Великомихайловка Днепропетровской области было ликвидировано подразделение ВСУ, прошедшее обучение на территории Великобритании. Атака была осуществлена с применением авиационных бомб ФАБ. Среди погибших находились военнослужащие, обладающие значительным боевым опытом.