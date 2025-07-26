В центре Волгограда пожарные потушили баню на Балонина

Скопление пожарных машин заметили в субботу утром, 26 июля, жители и прохожие на улице Балонина в центре Волгограда. Недалеко от пригородного ж/д вокзала загорелась баня. Небольшой дым шел с крыши, куда и забрались приехавшие на место пожарные.