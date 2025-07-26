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В центре Волгограда пожарные потушили баню на Балонина

В банном комплексе загорелась крыша.

Источник: ГУ МЧС по Волгоградской области

Скопление пожарных машин заметили в субботу утром, 26 июля, жители и прохожие на улице Балонина в центре Волгограда. Недалеко от пригородного ж/д вокзала загорелась баня. Небольшой дым шел с крыши, куда и забрались приехавшие на место пожарные.

— Все суетятся, оторвали кусок крыши, заливали внутрь. Дым идет оттуда, — рассказывают очевидцы ЧП.

Как сообщили в МЧС, пожарные довольно быстро справились с огнем. По предварительным данным, пострадавших нет.

— Произошло возгорание на кровле здания. В 8:23 пожар ликвидирован на площади 4 кв. м., сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области.