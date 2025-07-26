В центре Волгограда пожарные потушили баню на Балонина

Скопление пожарных машин заметили в субботу утром, 26 июля, жители и прохожие на улице Балонина в центре Волгограда. Недалеко от пригородного ж/д вокзала загорелась баня. Небольшой дым шел с крыши, куда и забрались приехавшие на место пожарные.
— Все суетятся, оторвали кусок крыши, заливали внутрь. Дым идет оттуда, — рассказывают очевидцы ЧП.
Как сообщили в МЧС, пожарные довольно быстро справились с огнем. По предварительным данным, пострадавших нет.
— Произошло возгорание на кровле здания. В 8:23 пожар ликвидирован на площади 4 кв. м., сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области.