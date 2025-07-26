Атакованные предприятия и жертвы среди населения: карта ударов беспилотников ВСУ на регионы РФ 26 июля

В ночь на 26 июля над территорией России сбили 54 украинских БПЛА. Основная часть дронов была ликвидирована в Брянской области — 24 аппарата. Кроме того, 12 беспилотников сбиты над Ростовской областью, шесть — над территорией Крыма, четыре — над Азовским морем, три — над Черным. Еще по два беспилотника уничтожены в Орловской и Тульской областях, один — в Белгородской.