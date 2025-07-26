За 2025 год аферисты украли у хабаровчан порядка 748 миллионов рублей

Чаще обманутым звонили лжесотрудники служб и ведомств и предлагали перевести деньги на «безопасный счет», лишь бы до них не добрались аферисты. Однако на той стороне трубки, как раз сидели нарушители, пытающиеся заработать на запугиваниях.