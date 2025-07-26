За 2025 год аферисты украли у хабаровчан порядка 748 миллионов рублей

Только за последнюю неделю у них выманили 38,5 миллионов. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
Чаще обманутым звонили лжесотрудники служб и ведомств и предлагали перевести деньги на «безопасный счет», лишь бы до них не добрались аферисты. Однако на той стороне трубки, как раз сидели нарушители, пытающиеся заработать на запугиваниях.
Другие люди пытались оплатить товары и услуги в интернет-магазинах, но сайты были ненастоящие и их создатели ничего не доставили и не оказали.
Иногда жители теряли банковские карты или телефоны, соглашались на «игру на бирже» или переходили по фишинговым ссылкам.
Во всех случаях возбуждены уголовные дела.