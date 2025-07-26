Казахстанские спасатели нашли обломки пропавшего вертолета

«Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты воздушного судна», — говорится в сообщении telegram-канале МЧС Казахстана. Там добавили, что к поисково-спасательной операции привлечены около 200 человек, используется спецтехника и поисковые группы. Работы продолжаются круглосуточно.