Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанские спасатели нашли обломки пропавшего вертолета

Спасатели МЧС Казахстана обнаружили в озере Сорбулак Алматинской области фрагменты вертолета, с которым была ранее потеряна связь. Об этом рассказали в министерстве.

Ранее с вертолетом была потеряна связь.

Спасатели МЧС Казахстана обнаружили в озере Сорбулак Алматинской области фрагменты вертолета, с которым была ранее потеряна связь. Об этом рассказали в министерстве.

«Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты воздушного судна», — говорится в сообщении telegram-канале МЧС Казахстана. Там добавили, что к поисково-спасательной операции привлечены около 200 человек, используется спецтехника и поисковые группы. Работы продолжаются круглосуточно.

В Алматинской области Казахстана ранее пропал военный вертолет EC145 с тремя членами экипажа. Судно исчезло с радаров во время планового перелета.