Казахстанские спасатели нашли обломки пропавшего вертолета

Ранее с вертолетом была потеряна связь.
Спасатели МЧС Казахстана обнаружили в озере Сорбулак Алматинской области фрагменты вертолета, с которым была ранее потеряна связь. Об этом рассказали в министерстве.
«Спасатели МЧС Казахстана обнаружили фрагменты воздушного судна», — говорится в сообщении telegram-канале МЧС Казахстана. Там добавили, что к поисково-спасательной операции привлечены около 200 человек, используется спецтехника и поисковые группы. Работы продолжаются круглосуточно.
В Алматинской области Казахстана ранее пропал военный вертолет EC145 с тремя членами экипажа. Судно исчезло с радаров во время планового перелета.