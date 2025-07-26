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Власти Ставрополья сообщили об атаке БПЛА на промышленные объекты

ВСУ с помощью дронов атаковали промышленные объекты Ставрополя, заявил губернатор Владимир Владимиров. По его словам, жилые дома и системы жизнеобеспечения не повреждены, никто не пострадал.

Источник: РИА "Новости"

В результате атаки произошел небольшой пожар, он уже потушен, уточнил губернатор. В регионе на фоне атаки временно был ограничен мобильный интернет. «Была попытка с помощью БПЛА нарушить энергоснабжение Ставрополя, она отражена. Подача коммунальных ресурсов в штатном режиме», — написал Владимиров в Telegram.

Минобороны сообщало, что за ночь российские силы ПВО уничтожили 54 беспилотника. В Ростовской области при атаке БПЛА погибли два человека.

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