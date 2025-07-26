Власти Ставрополья сообщили об атаке БПЛА на промышленные объекты

В результате атаки произошел небольшой пожар, он уже потушен, уточнил губернатор. В регионе на фоне атаки временно был ограничен мобильный интернет. «Была попытка с помощью БПЛА нарушить энергоснабжение Ставрополя, она отражена. Подача коммунальных ресурсов в штатном режиме», — написал Владимиров в Telegram.
Минобороны сообщало, что за ночь российские силы ПВО уничтожили 54 беспилотника. В Ростовской области при атаке БПЛА погибли два человека.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше