В Салониках у входа в многоквартирный дом прогремел взрыв

«Сильный взрыв произошел в 2:10 утра в субботу на первом этаже жилого дома по адресу: улица Македономахон, 19. В результате два человека получили ранения от осколков стекла и были доставлены в больницу. Взрыв у входа в жилой дом был вызван взрывным устройством. В этом доме проживает председатель Всегреческой федерации служащих исправительных учреждений и начальник охраны тюрьмы Диавата. Полиция рассматривает версию теракта», — сообщил телеканал.
По его словам, пока ещё предстоит выяснить, связан ли взрыв с этим человеком. Сейчас опрашивают главу федерации тюремных служащих, и пока неясно, кто возьмётся за расследование дела — уголовная полиция или антитеррористическое подразделение, отмечает ТВ.
«Многоквартирный дом получил серьезные повреждения, ущерб нанесен еще как минимум четырем соседним домам. Также были повреждены шесть автомобилей», — сообщил телеканал.