В Салониках у входа в многоквартирный дом прогремел взрыв

«Сильный взрыв произошел в 2:10 утра в субботу на первом этаже жилого дома по адресу: улица Македономахон, 19. В результате два человека получили ранения от осколков стекла и были доставлены в больницу. Взрыв у входа в жилой дом был вызван взрывным устройством. В этом доме проживает председатель Всегреческой федерации служащих исправительных учреждений и начальник охраны тюрьмы Диавата. Полиция рассматривает версию теракта», — сообщил телеканал.