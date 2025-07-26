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Мельниченко: ВСУ пытались атаковать дроном предприятие в Пензенской области

По словам главы региона, на месте работают службы экстренного реагирования.

Источник: Аргументы и факты

Утром в субботу в Пензенской области украинский дрон пытался атаковать промпредприятие, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Олег Мельниченко.

«Утром была совершена попытка атаки вражеского беспилотника на одно из наших промышленных предприятий», — написал он.

По данным губернатора, в результате атаки никто не пострадал. Обошлось без разрушений. В настоящее время на месте происшествия начали работу сотрудники служб экстренного реагирования.

Ранее глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об атаке украинских БПЛА на промышленные объекты в Ставрополе.

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