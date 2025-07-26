МВД заявило о депортации из Беларуси нелегалов с рынка «Новый лебяжий» под Минском

УВД Минского облисполкома рассказали, что иностранные граждане находятся на контроле миграционной службы.
Сообщается, что сотрудники Минского РУВД на рынке «Новый Лебяжий» проконтролировали реализацию иностранцами плодоовощной продукции.
«Задокументировано более десяти нарушений порядка осуществления трудовой деятельности и правил пребывания иностранных граждан в Республике Беларусь», — сказали в милиции.
В результате, иностранные работники и наниматели привлечены к административной ответственности. А в отношении тех, кто совершил грубое правонарушение, принято решение о депортации из Беларуси.