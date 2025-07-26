Балтийский флот ликвидировал условного противника. Видео

Балтийский флот ВМФ России успешно проходит учения.
Силы Балтийского флота Военно-Морского Флота России в ходе оперативного учения «Июльский шторм» уничтожили корабль условного противника с применением беспилотных морских систем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Силы Балтийского флота в ходе учения ВМФ “Июльский шторм” уничтожили корабль условного противника комбинированным применением беспилотных морских систем», — уточнили в Минобороны РФ в беседе с URA.RU. В ведомстве пояснили, что уничтожение условного противника осуществлялось в ходе отработки взаимодействия кораблей, морской авиации и беспилотных катеров. В маневрах были задействованы различные типы кораблей, вертолеты морской авиации, беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера.
По данным Министерства обороны, ключевым элементом учения стала отработка защиты объектов морской экономической деятельности, стратегических коммуникаций, баз и пунктов базирования с учетом современных особенностей вооруженной борьбы на море. Особое внимание уделялось совместным действиям разнородных тактических групп, а также слаженности боевых расчетов и экипажей при выполнении поставленных задач.
Учение «Июльский шторм» проходит с 23 по 27 июля под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах принимают участие силы Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. Всего к учениям привлечено более 150 кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники и свыше 15 тысяч военнослужащих. Операция охватывает акватории Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей.