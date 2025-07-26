Балтийский флот ликвидировал условного противника. Видео

Учение «Июльский шторм» проходит с 23 по 27 июля под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах принимают участие силы Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. Всего к учениям привлечено более 150 кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники и свыше 15 тысяч военнослужащих. Операция охватывает акватории Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей.