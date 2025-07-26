У входа в дом, где живет начальник тюремной охраны, взорвалась бомба

В Греции у входа в многоквартирный дом в Салониках взорвана бомба, сообщило общественное телевидение ERTNews. В результате здание серьезно повреждено, два человека легко ранены. Полиция расследует версию теракта.
Сильный взрыв произошел в 2 часа 10 минут на первом этаже жилого дома. Два человека получили ранения от осколков стекла, они доставлены в больницу. Взрыв у входа в жилой дом, как указано, был вызван взрывным устройством.
Известно, что в этом доме проживает глава Всегреческой федерации служащих исправительных учреждений и начальник охраны тюрьмы Диавата. Полиция рассматривает версию террористического акта. Достоверно неизвестно, связан ли взрыв с этим жильцом.
Многоквартирный дом, как отмечается, получил серьезные повреждения. Ущерб нанесен еще четырем соседним домам. Также повреждены шесть припаркованных у домов автомобилей.