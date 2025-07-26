Погибшими в результате ЧП в Саратове остаются шесть человек

Бусаргин ранее рассказал телеканалу «Звезда», что спасатели провели половину работ по разбору завалов на месте ЧП в Саратове, работы продолжатся всю субботу и ночь с субботы на воскресение. При этом спасатели работают очень аккуратно, поскольку под завалами могут находиться живые люди.