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Бусаргин: разобраны 50% завалов после обрушения части дома в Саратове

В Саратове разобраны 50% завалов после обрушения части дома. Об этом рассказал глава региона Роман Бусаргин.

Работы по разбору завалов продолжаются.

В Саратове разобраны 50% завалов после обрушения части дома. Об этом рассказал глава региона Роман Бусаргин.

«50% завалов после обрушения части дома в Саратове разобраны. Работы ведутся из расчета того, что там могут находиться живые люди, поэтому ведутся очень аккуратно», — заявил Бусаргин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что работы продлятся до ночи с субботы на воскресенье.

В Саратове 25 июля взорвался газ в жилом доме. Шесть погибших, семь пострадавших. Взрыв был слышен далеко, осколки разлетелись на 30 метров.