Бусаргин: разобраны 50% завалов после обрушения части дома в Саратове

«50% завалов после обрушения части дома в Саратове разобраны. Работы ведутся из расчета того, что там могут находиться живые люди, поэтому ведутся очень аккуратно», — заявил Бусаргин в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что работы продлятся до ночи с субботы на воскресенье.