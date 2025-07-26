Бусаргин: Семьям погибших из-за взрыва в доме в Саратове выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших из-за взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове выплатят по одному миллиону рублей. Об этом в субботу, 26 июля, заявил губернатор региона Роман Бусаргин.
— Принято решение выплатить семьям погибших в доме на улице Блинова материальную помощь по одному миллиону рублей. Средства направим из резервного фонда правительства Саратовской области, — написал губернатор в своем Telegram-канале.
25 июля в одном из жилых домов Саратова прогремел взрыв. В результате часть здания обрушилась. По предварительным данным, взрыв произошел из-за газа. От рухнувших обломков пострадали несколько пешеходов. Также известно, что в доме произошло обрушение с десятого по первый этаж. Что еще известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».