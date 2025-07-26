Минчанин надел нижнее белье на голову и разбил камеру на подъезде

Пьяный минчанин разбил камеру на подъезде, но перед этим замаскировался — надел на голову нижнее белье, а на ноги — пакеты, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Представители одного из предприятий обратились в милицию с заявлением о повреждении уличной камеры видеонаблюдения. Правоохранители вычислили 45-летнего жителя микрорайона «Велозавод», который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил камеру видеонаблюдения, установленную на подъезде.
«Понимая, что совершает противоправное деяние, мужчина замаскировался — надел на голову нижнее белье, руки укрыл полотенцем, на ноги завязал полиэтиленовые пакеты», — рассказали в милиции.
Во время первой попытки мужчина не смог дотянуться до камеры. Тогда он вернулся домой за табуретом. Затем взобрался на стул и молотком повредил оборудование.
Кстати, его ранее привлекали к административной ответственности, а сейчас возбуждено уголовное дело.